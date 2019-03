At Home lance le collectif Toulouse is AI

Dans le cadre de l’appel à projet “Ecosystèmes Numériques” lancé par la région Occitanie pour soutenir et promouvoir les filières stratégiques du big data, du traitement de la donnée et de l’intelligence artificielle, At Home annonce la création de Toulouse is AI. Alors que l’intelligence artificielle va se rendre de plus en plus indispensable autant pour le grand public que les entreprises, il devient nécessaire de comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle (IA).

Porté par un collectif d’experts, Toulouse is AI propose un éventail d’actions autour de cette thématique. Objectif : animer et rassembler les mondes de la recherche (science et technologie, sciences humaines et sociale), de l’entreprise (startups, PME, ETI, grands groupes), des étudiants à travers des ateliers et des meetups ainsi que les institutions et le grand public.

Un premier événement est organisé le 3 avril dans les locaux de At Home à 18h30 avec Philippe Coste (At Home), Nicholas Asher, responsable scientifique du projet Aniti, Mohamed Kaâniche, coordinateur et Jérôme Vicente, directeur du département Recherche, Doctorat et Valorisation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Ils présenteront la candidature effective de Toulouse à l’obtention d’un institut interdisciplinaire dédié à l’intelligence artificielle (Aniti). Simon Ternoir, CTO de Hubware et Grégoire Sigel, CTO de Geotrend présenteront leurs retours d’expériences entrepreneuriales sur l’IA.

Inscriptions en cliquant sur le lien