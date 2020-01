La compagnie aérienne Air Canada, en partenariat avec la CCI Toulouse Haute-Garonne, la Chambre de commerce France Canada et la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerannée, convie les PME et PMI de la région toulousaine à une matinée sur la thématique « Exporter et investir au Canada : comment tirer le meilleur parti du Ceta ? ».

Plusieurs thématiques sont au programme : se développer au Canada : le potentiel du marché et les enjeux pour réussir son projet ; expansion des activités au Canada : choix, stratégies, défis en 2020 ; comprendre les pratiques bancaires, l’accès aux financements et le système de crédit au Canada ; exporter et investir au Québec : les conditions du succès.

Le 21 janvier 2020 de 8h30 à 11h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, dans la salle Gaston Doumerge, 2 rue d’Alsace-Lorraine, à Toulouse. Inscription sur le site des organisateurs