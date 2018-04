La Cantine de Toulouse accueille une nouvelle rencontre consacrée aux indépendants.

Au cours de cette matinée sous forme d’atelier, les intervenants que sont Charles Kohlheim, coach et dirigeant de Start’Innov, et Adrien Vincent, fondateur de l’école Freelancr et dirigeant de 2i Portage, viendront faire part de leurs témoignages. « Ce retour d’expérience repose sur plusieurs années de réussites… de galères et de tâtonnements qui nous ont conduit à théoriser notre pratique et à la diffuser largement », expliquent-ils.

Le jeudi 3 mai, de 9h à 11h, à la Cantine Aubuisson, 27, rue d’Aubuisson à Toulouse. Informations et inscriptions sur le site de l’Agenda Eco.