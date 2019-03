Dans le cadre de ses ateliers, le Gipi accueille le 4 avril au restaurant Les Marins d’eau douce à Ramonville-Saint-Agne, Dominique Van Zwynsvoorde, chargé des relations entreprises de l’IMT Mines-Albi. Il présentera les Missions Innov’Action, des projets menés par des équipes d’étudiants, dont l’objectif est de répondre à un besoin d’innovation soumis par les entreprises, grâce à une approche de design thinking centrée sur les usages.

L’année dernière, les entreprises Feelobject et Spie avaient soumis leur problématique d’innovation aux étudiants. Céline Huin-Favy et Sylvain Huin, co-gérants de FeelObject et Guillaume Roubichou, responsable commercial Industrie chez Spie parleront de leurs expériences. Marie-Armelle Bories, co-gérante de Dralam Technologies et présidente du Gipi qui a présidé un des jury, témoignera également de la perception qu’elle a pu avoir de ce dispositif.

Atelier du Gipi Les Missions Innov’Action - IMT Mines-Albi le 4 avril à 18h au restaurant Les Marins d’Eau Douce à Ramonville-Saint-Agne. Tarifs : 20 euros pour les adhérents du GIPI, 30 euros pour les non adhérents.