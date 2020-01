La Cantine Toulouse organise le 23 janvier un rendez-vous dédié à la réforme de la formation professionnelle. « Nous ferons la synthèse des éléments marquants de cette profonde transformation en insistant sur ce qui est déjà opérationnel (le CPF) et les obligations à venir en terme de certifications qualité pour les organismes de formation. Nous essaierons de donner des pistes de réflexion sur les différentes façons d’aborder ce changement et de le transformer en opportunité business », indique La Cantine.

L’événement s’adresse autant aux organismes de formation et aux services RH des entreprises. Y interviendront : Patrick Igon, expert en management par la qualité, gérant d’Opti’Mix Entreprises, société de conseil et de formation, et Janick Deny, administratrice de la Mêlée, co-animatrice de la Commission Digiworks.

Jeudi de la Formation : Réforme de la formation professionnelle, le 23 janvier à 9h, au 27 rue d’Aubuisson à Toulouse. Renseignements sur le site internet de l’organisateur.