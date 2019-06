Les jeunes entrepreneurs du Medef 31 organisent un afterwork consacré à l’innovation managériale : « Pourquoi et comment la mettre en place ? » Guillaume Roubichou, intrapreneur et co-fondateur du collectif Occitanie des Hacktivateurs (association agissant pour la transformation des entreprises par intrepreneuriat, l’intelligence collective et le corporate hacking), partagera son regard sur les éléments de contexte ainsi que les catalyseurs qui forcent les entreprises à revoir leurs modèles de management.

A noter également à l’occasion de cette soirée la présentation du dispositif Perspective proposé par l’Opcalia Occitanie et le Medef 31 par Amandine Mutel, directrice d’Opcalia Occitanie et Michel Gorbatoff, directeur du cabinet de conseil stratégique Evolvia. La soirée s’achèvera par un cocktail dînatoire.

Le lundi 1er juillet de 18h30 à 21h, au sein du club house Ernest, au Golf Garonne, 5, allée du Golf à Toulouse. Plus d’infos et inscription sur le site des organisateurs.