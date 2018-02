Ateliers et rencontres citoyennes en Occitanie

Dans le cadre des débat sur la bioéthique, la région Occitanie organise plusieurs débats d’ici le mois d’avril. Deux thématiques ont été retenues pour la région : e-Santé, objets connectés et Intelligence artificielle en santé et Médecine génétique prédictive. A l’issue des réunions qui ont débuté en janvier, des rapports seront remis au comité consultatif national d’éthique (CCNE) avant le 8 Avril qui en assurera la synthèse nationale.

En Occitanie, le dispositif prend différentes formes. Jusqu’au 5 avril, des ateliers et des rencontres citoyennes sont organisés à travers la région. Ils réuniront de quinze à vingt personnes autour d’un animateur pendant trois heures afin de définir des réflexions, questions ou propositions soulevées par les deux thèmes. Pour y participer les candidats doivent formuler leur demande auprès de l’Ere Occitanie (ere-occitanie@chu-toulouse.fr).

Les rencontres citoyennes, ouvertes au public, permettent d’informer les citoyens et se tiendront à Mende (1er mars), Nîmes et Perpignan (28 mars), Toulouse (4 avril) et Montpellier (5 avril).