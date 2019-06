Au Bourget, la Région scrute la filière aéronautique et marque son territoire

Comptant plus de 250 entreprises de l’aéronautique et du spatial mobilisées à l’occasion du salon du Bourget, la région Occitanie se doit de marquer le rendez-vous. L’occasion pour la présidente de région Carole Delga de jouer les chefs de file avec une délégation importante de PME, de start-up et de collectivités, elle-même soutenue par le pôle Aerospace Valley, l’institut de recherche technologique Saint Exupéry ou encore la CCI Occitanie. « Accompagner la filière aéronautique et notamment la chaîne de sous-traitance a du sens : nous sommes aujourd’hui la région qui crée le plus d’emplois industriels », a-t-elle rappelé dans sa présentation au Salon international de l’aéronautique et de l’espace.

Les derniers chiffres du secteur relevés par Aerospace Valley en Occitanie et en Aquitaine confirment cette croissance : la filière a créé plus de 3900 emplois en 2017 et la chaîne de sous-traitance a enregistré sur la même période une croissance de +4,7% de son chiffre d’affaires cumulé. Une tendance qui devrait se confirmer en 2018, avec notamment, une hausse des dépenses en R&D enregistrée dans tous les secteurs d’activités. Occitanie recense ainsi 655 entreprises et 90.000 emplois dédiés à l’aéronautique et au spatial. Les dernières commandes d’Airbus au Bourget confirment la bonne santé du secteur, avec un carnet de commandes qui dépassent les huit ans.

Concurrence accrue et urgence climatique

Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, alerte cependant sur les enjeux à venir. « La 53e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris-Le Bourget se tient dans un contexte particulier : la filière doit faire face à de nombreux défis avec une concurrence qui s’intensifie sur le marché international, particulièrement en Asie, et en même temps il y a l’urgence climatique », explique-t-il.

D’où la volonté de la région Occitanie de s’engager dans un grand plan dédié à l’hydrogène vert. Doté de 150 millions d’euros, il pourra générer jusqu’à un milliard d’investissement jusqu’en 2030, avec pour objectif de déployer des solutions hydrogène à grande échelle. Le projet Hyport, qui développent des sites dédiés à l’hydrogène sur les aéroport de Toulouse-Blagnac et de Tarbes, s’inscrit dans cette dynamique. Tout comme le projet Pipaa, porté par Safran Powers Unit qui espère ainsi devenir « un leader mondial sur les piles à combustible pour le secteur de l’aviation avec des usages auxiliaires au sol et embarqués », poursuit Carole Delga, toujours lors du salon.

La semaine du Bourget pourrait être l’occasion de nouvelles annonces. Ainsi, les sociétés québécoises PCM Engineering et Global Partners Solutions devraient en profiter pour officialiser, ce mercredi 19 juin, leur implantation physique en région Occitanie.

M.V.

Sur les photos : en haut : le salon du Bourget tient ses journées professionnels jusqu’au jeudi 20 juin. Crédit : Guerra & Alex Marc - SIAE 2017. En bas : la présidente de région Carole Delga - au centre - à l’occasion de la signature de partenariat avec Comat Aerospace et Airbus. Crédit Région Occitanie.