Aurignac. L’artiste Abraham Poincheval dans la peau de l’Homme-Lion

Après avoir couvé des œufs durant trois semaines au Palais de Tokyo, voyagé dans une bouteille géante sur le Rhône, s’être perché en haut d’un mât à Rennes et avoir habité le ventre d’un ours naturalisé durant près de quinze jours au Musée de la chasse à Paris, Abraham Poincheval est attendue pour une nouvelle expérience en Haute-Garonne.

A proximité du forum-musée d’Aurignac, sur le sentier de l’abri sous roche qui a donné son nom à la culture aurignacienne, présente en Europe il y a 35.000 ans, l’artiste marseillais investira du samedi 2 au vendredi 8 juin une reproduction géante de « l’Homme-Lion ». Emblématique de la préhistoire, cette sculpture de 32cm, taillée en ivoire de mammouth et datée de - 32.000 ans, a été découverte en Allemagne dans la grotte de Hohlenstein-Stadel.

Inspiré par la statuette dont le musée haut-garonnais détient une copie, Abraham Poincheval en a conçu une réplique en bois de mélèze de 3,20 mètres de haut qu’il habitera durant une semaine, nuit et jour, en total autonomie. Pour l’artiste, toujours partie prenante de ses œuvres, il s’agit à la fois de « faire l’expérience de la grotte et d’entrer dans l’imaginaire et la singularité d’une société en construction ».

Après l’ours, le lion

Installé dans son « vaisseau pour remonter le temps et l’espace », le performeur tiendra un journal dans lequel il interrogera sûrement, comme le font les scientifiques, la dimension magique ou mythologique de cette représentation mystérieuse d’un corps humain surmonté d’une tête de lion. « On nous donne une trame de lecture du monde. Mais n’existe-t-il que comme il nous est présenté ? Ce qui m’intéresse c’est de faire un pas de côté, d’expérimenter par mon propre corps, d’ouvrir un temps dans lequel le spectateur peut se projeter par la pensée », explique Abraham Poincheval.

La vie en autarcie, l’enfermement, l’immobilité ou la perte progressive des sens sont pour cet artiste atypique un moyen d’explorer le monde et la nature humaine. Au-delà de cette performance inédite dont il fera le récit le 8 juin à 10h face au public, invité à assister aussi à son entrée dans la sculpture, le 2 juin à 11h, l’Homme-Lion restera visible en permanence sur le chemin reliant le musée à l’abri d’Aurignac.

Johanna Decorse



Sur les photos :

en haut : L’artiste Abraham Poincheval dont le projet autour de la statuette l’Homme-Lion a été retenu parmi 110 propositions. Crédit © Aurélien Ferreira-CD31

En bas : Un spécimen du lion des cavernes découvert à Montmaurin et présenté dans le cadre de l’exposition « Dans la peau du lion » jusqu’au 30 novembre au musée-forum d’Aurignac. Crédit : © Aurélien Ferreira-CD31