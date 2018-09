Avant son ouverture en 2020, la Cartoucherie donne un avant-goût de ce que sera cet espace inédit en organisant l’événement « Vous allez déguster » le 21 septembre. Le collectif Cosmopolis qui pilote le projet des Halles de la Cartoucherie, convie les étoiles montantes de la bistronomie toulousaine à réaliser une performance exceptionnelle au profit de l’association Toques & Partage.

Pour 60 euros (apéritif et accès libre aux vingt stands de dégustation), 1200 convives découvriront les plats signatures de chefs emblématiques, toulousains créés spécialement pour l’occasion, comme par exemple Hamid Miss (La Pente douce), Simon Carlier (Solides), ou encore Romain Brard (Genty Magre), Mikaël Lecumberry (Rocher de la Vierge), et Edouard Hiernaux (Carthel), etc. A noter que les jeunes talents du Lycée des Métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie seront également aux fourneaux.

L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Toques & Partage qui agit en faveur de l’insertion professionnelle par la gastronomie en s’engageant à former et à employer des demandeurs d’emploi, des chômeurs en fin de droits, ainsi que des jeunes avec ou sans diplôme. Dix stands du meilleur des produits locaux viendront compléter ces prestations culinaire, avec les pintxos de l’Alimentation, le burger de Duck Me ou encore les fromages pyrénéens d’Alexandre Wyss.

A partir de 19h aux Halles de la Cartoucherie. Pour s’inscrire cliquez sur le lien