Avec Ernest, le Stade Toulousain passe à table

La Compagnie des Pergos poursuit sa diversification

En s’associant à Ernest, La Compagnie des Pergos confirme son appétit. Le groupe toulousain, qui emploie quatre-vingts personnes et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros cette année, est déjà présent dans la restauration, notamment via son navire amiral La Pergola, mais aussi dans l’hôtellerie, dans le snacking, et depuis 2015 dans les activités traiteur grâce à sa participation dans Skandi.

Le groupe fondé et dirigé par Thomas Fantini intervient également au parc des expositions, où il vient d’installer son nouveau laboratoire de production, au centre de congrès, et auprès de plusieurs clubs sportifs dont le Stade Toulousain. Il accompagne par ailleurs le chef Oscar Garcia. Plus jeune étoilé de France en 2014, ce dernier est actuellement à la tête du bistrot-épicerie Bonbonne et devrait ouvrir sa nouvelle table à Toulouse d’ici fin 2019. Prochaine étape pour La Compagnie des Pergos : la pâtisserie, afin de se rapprocher un peu plus d’une maitrise de l’ensemble des métiers de bouche.