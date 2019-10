Avec Hivepark, le promoteur toulousain Carrère loge les entreprises

Trois millions d’euros d’investissements pour un premier parc de locaux neufs divisibles de 2 000 m2, livrable en avril 2020 dans le quartier de Montaudran : c’est le pari du promoteur toulousain Carrère immobilier. « Les travaux de ce projet, lancé en blanc, ont démarré en juillet dernier et tout est déjà pratiquement vendu. Nous répondons donc à une vraie demande des entreprises », se félicite Olivier Austry, le directeur général du pôle immobilier d’entreprise Carrère.

Les Hivepark sont composés de petites cellules divisibles à partir de 100 m2, composées d’entrepôts en rez-de-chaussée et de bureaux à l’étage. Avec ce concept, le promoteur vise particulièrement les petites sociétés souvent mal logées, qui souhaitent acquérir leurs locaux, pouvoir stocker du matériel et sécuriser leur véhicule la nuit. Selon le promoteur, « prix et emplacement sont les deux points forts de Hivepark. » Le prix de vente oscille entre 1300 euros/m2 et 1900 euros /m2 en fonction du niveau de finitions, et 88 euros/m2/an à la location.

Un second parc de 5000 m2 à Labège

Après Hivepark Montaudran, situé en intra-rocade à l’intérieur de la ville, Carrère annonce le lancement au printemps 2020 d’un parc de 5000 m2 zone de Lamasquère à Labège. Pour cette seconde opération, qui nécessite sept millions d’euros d’investissements, il cherche le soutien d’un investisseur global institutionnel.

« Pour les programmes jusqu’à 2500 m2 nous portons les projets en direct, mais au-delà, nous nous faisons accompagner », indique Olivier Austry. Après Toulouse, le promoteur souhaite déployer ce concept dans toute la France et travaille déjà sur des programmes situés à Bordeaux et en région parisienne.

En 2018 le groupe, qui compte 150 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. Il a livré 25.000 logements et 20.000 m2 de commerces, bureaux et activités.

Béatrice Girard

Sur la photo : Avec Hiveparck Montaudran , le groupe Carrère lance un nouveau concept d’immobilier d’entreprises. Crédits : Carrère - DR.