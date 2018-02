Avec l’A321LR, Airbus devance Boeing sur le segment des moyen-courriers

Un combat oppose Airbus à Boeing sur le segment des avions moyen-courriers. Avec le premier vol réussi de l’A321LR - LR pour long range (longue portée, NDLR) - fin janvier au-dessus de Hambourg en Allemagne, l’avionneur européen n’a pas encore gagné la guerre mais il a déjà remporté une bataille.

Un programme d’essai en vol de 100 heures de cette variante de l’A321neo vient de débuter avec pour objectif la certification de l’avion par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et la Federal aviation administration au deuxième trimestre 2018, en mars probablement. La livraison du premier appareil est prévue au quatrième trimestre 2018. L’A321LR est un avion d’un nouveau genre, un aéronef qui « change la donne », précise un cadre d’Airbus. Car le dernier-né du constructeur combine l’efficacité économique d’un avion moyen-courrier avec les capacités opérationnelles d’un long-courrier.

110 commandes enregistrées

Précisément, le monocouloir peut grâce à l’installation d’un troisième réservoir en soute et d’une possible extension de la masse maximale au décollage de 89 tonnes à 97 tonnes parcourir une distance de 7400 kilomètres et relier ainsi l’Europe à la côte est américaine ou les Emirats arabes Unis. De plus, son fuselage est optimisé. Ce qui signifie qu’une nouvelle configuration des portes permettra aux compagnies de transporter de 240 passagers contre 206 précédemment. Enfin, comme l’A321neo, cet avion est équipé de moteurs nouvelle génération plus puissants et plus économes en carburant (le Leap de CFM International ou le Pure Power de Pratt & Whitney).

« L’A321LR offre aux compagnies aériennes, des low-cost et des classiques, une souplesse d’emploi. Car il existe un panel de configurations », affirme le porte-parole de l’avionneur, qui précise que 110 commandes ont déjà été enregistrées. Dix A321LR rejoindront la flotte de la compagnie canadienne Air Transat. La compagnie canadienne exploitera ces appareils dans le cadre d’un contrat de leasing avec AerCap, et prévoit leur mise en service à compter de 2019. Norwegian et Jet Blue ont commandé trente exemplaires chacune. Le prix de cet appareil avec option s’approche des 136 millions d’euros, prix catalogue, contre 129 millions d’euros pour un A321neo standard.

D’emblée, cet avion se place au centre de tous les grands enjeux actuels de l’aviation commerciale. Il vient se positionner au milieu de marché, à mi-chemin entre les moyen-courriers et les gros-porteurs. Pile à l’endroit où Boeing souffre d’un trou dans sa gamme avec des 757 et certains 767 vieillissants.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le premier Airbus A321LR, le MSN7877, a accompli son premier vol, d’une durée de 2 heures et 36 minutes depuis Hambourg le mercredi 31 janvier. Crédits : Airbus