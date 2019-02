Avec la location d’oeuvres d’art, Antarès fait entrer la culture dans les entreprises

Faire entrer l’art dans les entreprises pour leur donner une image attractive et moderne. C’est l’initiative de la galerie d’art contemporain Antarès, installée depuis 2016 place de la Daurade à Toulouse, qui propose de la location d’œuvres d’art. Destiné aux entreprises et aux particuliers, ce service est disponible depuis le 1er janvier.

« Le numérique a changé le comportement des acheteurs potentiels de l’art, il y a une autre façon de consommer dans l’art hors des collectionneurs, donc nous nous sommes adaptés », confie Serge Lachèvre, gérant d’Antarès, qui tenait auparavant une galerie à Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne). « De plus, la crise est passée par là et les amoureux de l’art sont plus hésitants à acheter. Face à cet attentisme, nous avons pensé à la location d’œuvre d’art ».

Déductible des impôts

La location est adaptée à la demande et contractualisée. La galerie conseille le client dans son choix d’œuvre selon les artistes qui lui plaisent, les fait encadrer, livre et installe l’objet dans le lieu d’exposition. Le contrat de location peut aller de six à douze mois mais peut aussi être limité à un événement ponctuel. Les loyers sont modulables par tranche de 1000 euros. Les entreprises peuvent déduire les loyers du résultat imposable.

« Nous avons un catalogue avec près de soixante-dix artistes de la France entière afin de satisfaire toutes les demandes », détaille Serge Lachèvre qui sera épaulé dans ce nouveau service par une commerciale. « C’est plus facile pour les entreprises de financer une location alors qu’un particulier, peut tester l’œuvre avant de l’acheter. Ou alors de changer régulièrement d’œuvres ». La galerie Antarès propose également des animations artistiques pour les entreprises, comme la fresque participative ou le speed painting animés par l’artiste Clémence Powney.

Julie Rimbert

Sur la photo : Serge Lachèvre, gérant d’Antarès qui propose des oeuvres d’art à la location, Crédits : Angélina Fourcault - ToulÉco