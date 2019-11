Avec le Conseil départemental, le sport partout et pour tous

À travers sa politique sportive axée sur la formation des jeunes joueurs ainsi que par son engagement sociétal dans le sport français, le TFC véhicule des valeurs éducatives et de solidarité que le CD31 partage pleinement. Le Conseil départemental s’engage pour le sport en Haute-Garonne à travers un budget de plus de 6 millions d’euros en 2019.

Cette enveloppe est ventilée auprès de quarante-cinq comités départementaux sportifs et de 1300 associations, en dotations en matériel aux écoles de sport, en aides à l’équipement des communes, ce soutien illustrant une ferme volonté de soutenir le sport amateur. Les aides sont aussi destinées à encourager le bénévolat et l’encadrement, la formation des jeunes sportifs, les compétitions qui développent les valeurs citoyennes de tolérance, de respect, de solidarité, de fraternité et d’égalité femmes-hommes.

Ce budget profite également au sport en milieu scolaire, va au soutien au handisport et au sport adapté, ainsi qu’aux partenariats avec sept clubs d’excellence de la Haute-Garonne : Toulouse Football Club, Stade Toulousain, Toulouse Olympique XIII, Colomiers Rugby, Fenix Toulouse Handball, Toulouse Métropole Basket, Spacer’s Toulouse Volley. Le sport partout, pour tous et toutes. Tel est l’engagement du Conseil départemental qui, à l’occasion du derby de la Garonne ce samedi contre Bordeaux, salue tous les sportifs haut-garonnais et adresse ses plus vifs encouragements aux joueurs et à l’encadrement du TFC qui participent avec brio au rayonnement du territoire.

Sur la photo : Georges Méric, président du Conseil Départemental de Haute-Garonne, au Stadium de Toulouse. Crédits : DR.