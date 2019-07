Avec le Tour de France, la Ville rose s’offre une vitrine mondiale

Après l’Euro 2016, Toulouse accueille le Tour de France pour laquelle elle est ville étape. La Ville rose accueillera à la fois une arrivée en provenance d’Albi, le mercredi 17 juillet vers Compans Caffarelli, et un départ d’étape, le jeudi 18 juillet, de l’île du Ramier en passant par Bagatelle vers les Pyrénées en direction Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Les retombées économiques du Tour pour la ville et la métropole peuvent être estimées à au moins un demi-million d’euros. Et avec une journée de repos à Albi le mardi 16 juillet, les retombées pour l’économie touristique régionale pourraient être doublées.

« C’était un engagement de la campagne municipale que nous honorons », souligne Laurence Arribagé, l’adjointe aux sports à la mairie de Toulouse. « C’est un choix politique d’avoir voulu accueillir cette manifestation sportive, grande vitrine pour la ville puisque c’est le troisième événement sportif le plus regardé au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, soit 33.4 millions de téléspectateurs dans 190 pays. Même s’il est difficile d’évaluer aujourd’hui les retombées économiques locales, les restaurateurs, commerçants et hôteliers sur le parcours du Tour vont forcément en bénéficier. Sans compter les images du Tour qui vont donner envie aux téléspectateurs de venir visiter Toulouse ».

Près de 800.000 euros d’investissements

Avec 5000 personnes de l’organisation à loger et nourrir, les restaurateurs et hôteliers devraient faire le plein. Selon la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, près de 2000 chambres d’hôtels ont déjà été réservées pour le passage de la Grande boucle dans la métropole toulousaine. Il a fallu débourser à la ville 226.000 euros pour être ville-étape. Pour préparer la ville au passage des coureurs, des travaux routiers prévus en 2020 ont été avancés en 2019, comme la route de Castres, la place Dupuy et l’avenue Camille Pujol.

« Nous évaluons l’investissement global pour le passage du Tour à 800.000 euros », précise Laurence Arribagé. « Les quartiers populaires, comme Bagatelle, vont êtres mis en valeur puisque le Tour passe dans ces quartiers. Ils vont pouvoir bénéficier de cette manifestation gratuite ». Le dernier passage du Tour de France à Toulouse date de 2008. Aucune étude n’a été menée pour connaître les retombées économiques de l’événement à l’époque.

Cette année, la Grande boucle fait la part belle à l’Occitanie, où les coureurs passeront six jours et effectueront sept étapes. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée apporte son soutien et accompagne les villes étapes de départ et d’arrivée à hauteur de 60.000 euros.

Selon une étude publiée en mai 2018 par le cabinet Protourisme, « Le passage du Tour est toujours intéressant : pour 1 euro investi, le passage du Tour rapporte environ 1,50 euro à la Ville d’accueil. Globalement, le centre des villes-étapes bénéficie davantage de ces retombées, avec des ratios qui peuvent atteindre 1 euro investi / 2 euros de retombées générées par les visiteurs. Les enquêtes ont montré que, alors que la moitié des primo-visitants n’avaient aucune image précise de la ville avant de s’y rendre pour le Tour De France, les trois quart en avaient une image positive après Evènement et pensaient y revenir pour un séjour touristique ».

Julie Rimbert

Photo Alex Broadway - ASO