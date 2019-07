Axial 31, les carrossiers de proximité

Installé boulevards des Recollets, à quelques pas de l’antre des Violets, Laurent Fourcade est souvent appelé « le carrossier du Stadium ». Son entreprise familiale, créée en 1946 et dont il incarne la troisième génération, symbolise parfaitement la philosophie du réseau Axial. « Être carrossier de centre-ville implique encore davantage de service et de proximité. Les chocs importants sont moins fréquents, mais les petites réparations plus nombreuses. Nous devons faciliter la vie des clients », explique celui qui soutient le TFC depuis la reprise du club par Olivier Sadran, avant même le partenariat noué par Axial.

Service et proximité. Assurément les maîtres mots du réseau de carrosseries qui s’est développé depuis Toulouse dans les années 1990, et qui compte aujourd’hui plus de 400 membres dont seize représentants en Haute- Garonne. Pour répondre à ce besoin d’accompagnement, Axial a élargi sa palette : les carrossiers du réseau sont également experts en mécanique, en pneumatiques, en climatisation, en habilitation pour les véhicules hybrides et électriques ou encore en remplacement de pare-brises.

Les entreprises et gestionnaires de flottes bénéficient du même suivi individuel. « Pour les professionnels, l’immobilisation d’un véhicule représente un coût important. Chacun peut compter sur un membre du réseau près de chez lui pour obtenir une solution rapide », soulignent Christelle Secundino-Stival et Stéphanie Cordeiro, qui animent Axial en Haute-Garonne. Cette clientèle spécifique peut même s’adresser à un expert unique, les carrossiers du département s’appuyant sur un responsable commercial commun dédié exclusivement aux professionnels.