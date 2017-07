B 612 : le bâtiment phare du quartier Toulouse Aerospace livré en 2018

A quoi servira ce bloc de béton que les Toulousains aperçoivent depuis leur voiture sur le périphérique sud ? « Je note des interrogations et même du scepticisme de la part des habitants », reconnaît Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. « Mais les choses commencent à se voir ». Ce volumineux bâtiment de béton sorti de terre prend désormais forme. Imaginé et signé par le cabinet d’architecture Kardham Cardete&Huet, son ossature doit être recouverte de verre.

Baptisé B 612, du nom de l’astéroïde dont est originaire Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, ce complexe est le « bâtiment totem du campus Innovation chargé de mieux faire connaitre l’ensemble des savoir-faire de la métropole toulousaine dans les domaines de l’aéronautique et de l’innovation », explique Carole Delga, la présidente de la région Occitanie lors de la visite du chantier qui s’est déroulée le 6 juillet. Cette collectivité a financé 11% des 65,3 millions d’euros investis. Le Département de la Haute-Garonne a pris en charge 11%, Toulouse Métropole a injecté le reste, soit 78 %, et en assure également la gestion et l’animation.

Le pôle Aerospace Valley attendu au printemps 2018



Le B 612 accueillera dès janvier 2018 sur 25.000 m² près de 250 chercheurs, des plateformes technologiques, dont celle consacrée à la fabrication additive, ainsi que les laboratoires de l’Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry. Et en mai prochain, le siège du pôle de compétitivité Aerospace Valley doit également s’y poser. L’opérateur du système européen de navigation Egnos, ESSP, s’installera aussi dans les nouveaux locaux. « Il y aura également des espaces pour les entreprises émergentes, un accélérateur, une pépinière, des lieux de coworking et des surfaces à la location pour les entreprises déjà créées », assure Jean-Luc Moudenc. Le B 612 n’attend plus que sa rose.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une, le bâtiment B 612 toujours en travaux au sud de Toulouse.

En bas : de gauche à droite : la présidente de région Carole Delga, le préfet de région Pascal Mailhos, et le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc, présentent la maquette du futur quartier Toulouse Aerospace. Photos Hélène Ressayres - ToulÉco