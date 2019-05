B612 Accélération : deux nouveaux programmes pour booster les entreprises de l’aéronautique et du spatial

Le pôle de compétitivité Aerospace Valley et Toulouse Métropole lancent B612 Accélération. Destiné aux entreprises situées au cœur de l’écosystème de Toulouse Aerospace, ce dispositif propose en son sein deux nouveaux programmes : District et B612 Le Cockpit. Ils ont pour vocation de faire rayonner l’excellence toulousaine aéronautique et spatiale en France et dans le monde.

Ainsi, le programme District est dédié aux entreprises développant une activité aérospatiale avec une forte composante technologique digitale. Il met les technologies au service de l’innovation dans un programme d’accompagnement d’une durée de un à deux ans. Les entreprises accompagnées bénéficient aussi du réseau de partenaires du pôle et peuvent même être hébergé au B612.

Quant au volet B612 Le Cockpit, il est destiné aux entreprises souhaitant préparer, accélérer ou accentuer leur mise sur le marché. Piloté par Toulouse Métropole, ce programme accélère les projets et bénéficient d’un programme de coaching personnalisé pendant des durées allant de trois à six mois renouvelables. Ils sont aussi accompagnés par les équipes d’Altran et de Capital High Tech.