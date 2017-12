Le Bic de Montpellier voit quatorze pépites prendre leur envol

Au terme de trois années d’un programme d’accompagnement haut de gamme leur ayant permis de conforter leur développement - et de créer 125 emplois - quatorze entreprises ont officiellement quitté le Bic. Il n’est pas toujours très facile pour une start-up d’entrer au Business & Innovation Center (Bic) de Montpellier.

La demande est forte pour bénéficier d’un programme d’accompagnement réputé haut de gamme, qui vaut à l’incubateur de jeunes pousses de la Métropole la réputation de « Rolls » dans l’écosystème et un classement parmi les meilleurs du genre dans le monde. Mais à en juger par l’émotion ressentie lors de la cérémonie de départ de quatorze entreprises, le 22 novembre dernier dans les locaux de Cap Omega, au terme d’un programme de trois ans, il est parfois aussi difficile d’en sortir, tant les liens noués entre startuppers et conseillers y sont forts.

En partant du BIC, on quitte une maison

Nicolas Comdon, le fondateur d’Ecofilae, spécialisée dans les projets d’économie circulaire sur l’eau, ne s’en cache pas : « à mon arrivée, j’étais seul pour cheminer dans l’écosystème d’innovation sur un marché où on n’attend pas les outsiders. Le Bic a été un tampon, un relais, les conseillers sont à la fois des coachs et des psychologues. On peut aller pleurer sur leur épaule ». Même tonalité teintée d’émotion pour les fondateurs de Cilcare, spécialisée dans les problématiques d’audition et installée à Montferrier - « sans l’élan du Bic, qui a généré le soutien de Crealia, de Melies, on ne serait pas venus ici » -, comme pour Roland Sicard, PDG de la Valeriane, qui a « trouvé ici un environnement de qualité à un moment critique où il fallait trouver des fonds ».

C’est un peu une maison que l’on quitte, a commenté Chantal Marion, vice-présidente de la Métropole déléguée à l’économie et à l’innovation en remettant à chacun des lauréats (*) un certificat Compétitivité, ambition, performance (CAP), gage de réussite au programme, tout en insistant sur « l’importance des tiers lieux » dans le développement des entreprises innovantes. Le startupper y vit les hauts et les bas « d’un ascenseur émotionnel, où le Bic fait fonction de matelas pour se ressourcer », résume Raphaël Mucchielli, fondateur de la start-up spécialisée dans la EdTech, Wearelearning, qui s’apprête à rejoindre Le Village, l’accélérateur post incubation dédié aux start-up du Crédit Agricole. Au terme du programme, la plupart des gazelles ont pris suffisamment d’assurance pour louer leurs propres locaux et s’engager dans un bail de trois ans.

Nathalie Sanselme

Sur la photo : Désormais les quatorze responsables de start-up vont vivre leur activité loin du BIC de Montpellier. Crédits : NS/ToulÉco

(*) Les 14 entreprises sont : ActiveProLearn, AGV Dicovery, Avitam, Azelead, BCI Pharma, Care Labs, Cilcare, Ecofilae, Enekio, la Valériane, Numae Concept, Sherpa, Sim & Cure, Wearelearning