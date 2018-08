BMW Mini Pelras révolutione le secteur de la distribution automobile premium

Les Toulousains y passent devant quand ils empruntent le périphérique : la concession BMW MINI Pelras est installée au bord de la rocade toulousaine depuis 1983.

Et depuis mai 2012, c’est Grégory Corbière, directeur général associé qui dirige l’établissement. Désormais la concession, 3800 véhicules vendus en 2017 et 115 millions d’euros de chiffre d’affaires, s’établit sur quatre hectares et compte 10.000 m² de bâtiments : showrooms BMW et MINI, ateliers et aires de préparation véhicules.

« Notre objectif est de fidéliser nos clients, de renforcer leur attachement à la marque et à la concession en créant du lien, ainsi que de conquérir de nouveaux clients séduits par la qualité de notre service après-vente », explique Grégory Corbière.

Cette prestation permet au propriétaire d’une BMW de venir sans rendez-vous pour l’entretien de son véhicule : le nouvel atelier inauguré à la fin de l’année 2017 abrite trente-cinq ponts. Une quarantaine de personnes y travaillent et peuvent à tout moment changer un filtre à air ou à huile, monter des pneus ou réaliser une vidange.

Succès du leasing chez les particuliers

« Nous ne voulons pas être simplement considérés comme un simple distributeur de voitures. Notre mission est de faire vivre une expérience à chaque personne qui franchit les portes de la concession : démonstration de la technologie BMW et MINI ; visite de la collection Pelras Legend, séance de simulateur circuit… Tout est mis en oeuvre pour faire de chaque visite un moment unique et privilégié. » Ce partage d’expérience client prend également tout son sens quand il s’agit d’acquérir un véhicule, notamment via la location de plus en plus prisée par les automobilistes.

« Aujourd’hui on peut avoir trente ans et rouler en BMW ! » se réjouit Grégory Corbière qui constate la généralisation du leasing chez les particuliers. « Notre système de location n’implique pas d’apport et permet d’accéder à une gamme de neufs Premium pour 295 euros par mois. 70 % de nos ventes sont réalisées par le biais de la location. Ce chiffre s’explique par la volonté de nos clients de se déresponsabiliser de l’achat d’un véhicule sur un marché en perpetuelle évolution. » Les voitures hybrides et électriques sont de plus en plus plébiscitées : aujourd’hui BMW commercialise six modèles, BMWI3 et I8, BMW série 2 Active Tourer, série 3 ; série 5, X5. À l’horizon 2020, la marque bavaroise devrait compter une vingtaine de modèles hybrides et électriques. De quoi conforter le succès et l’attrait de BMW et de la concession Pelras à Toulouse.

Philippe Font

Sur la photo : Grégory Corbière, directeur général associé de la concession BMW MINI Pelras. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.