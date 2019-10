Babilou, des crèches qui grandissent vite

Depuis sa création par deux Lotois en région parisienne, l’éveil du groupe Babilou a été très rapide. Plus de 12.000 places ont ainsi été créées dans l’Hexagone et, dans l’agglomération toulousaine, Babilou compte aujourd’hui vingt-cinq crèches pouvant accueillir plus de 800 enfants. « Début 2019, l’entreprise Bébébiz, acteur historique toulousain, a intégré notre groupe et, actuellement, nous ouvrons deux crèches par an dans le secteur », ajoute Claire Laborde, responsable développement et commercial pour le Sudouest.

À Toulouse, Babilou emploie près de 300 professionnels de la petite enfance et va poursuivre ses recrutements pour accompagner au mieux les enfants dans ses structures. Les établissements, conventionnés par la Caf au même titre que les crèches municipales, sont déployés à la demande des entreprises et des collectivités, en s’adaptant à leurs besoins. Et, désormais, le groupe s’oriente davantage vers les crèches interentreprises pour répondre à la demande.

« Au-delà des attentes en termes de développement de l’enfant, les parents souhaitent une localisation adaptée à leur organisation familiale : à proximité du travail ou du domicile », explique Claire Laborde, qui précise que l’offre s’adresse à tous les types d’entreprises. Les crèches Babilou ont poursuivi leur croissance à l’international avec plus de 2000 structures d’accueil dans le monde, et une présence en Allemagne, aux États-Unis, en Argentine ou à Dubaï notamment. Face au manque cruel de places en crèche dans les grandes villes, le réseau français devrait continuer de grandir rapidement.