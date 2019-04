Balsan, la moquette Made in France

Le savoir-faire de Balsan Moquettes traverse les époques sans prendre une ride. Honorable maison fondée en 1751, la société castelroussine est aujourd’hui l’un des tout derniers créateurs et fabricants de sols textiles français. Une singularité qu’elle cultive au quotidien, avec pour maîtres-mots l’innovation et la créativité. « Nous venons par exemple de lancer une gamme de moquettes en lames, plus polyvalentes que les traditionnels rouleaux et dalles. Et le partenariat noué avec le TFC a aussi été une grande première pour notre entreprise.

L’initiative a d’ailleurs essaimé dans d’autres régions », se félicite Fabrice Pinot, le responsable des ventes dans le sud-ouest. L’entrée dans le giron du groupe Belgotex en 2006 n’a en rien altéré l’autonomie et le fonctionnement familial de Balsan Moquettes. Avec ses deux usines certifiées zéro déchet, la société mise aussi sur l’environnement pour continuer de se différencier. « Nous travaillons sans cesse à l’élaboration de produits plus écologiques, une donnée très importante pour le client aujourd’hui », reprend Fabrice Pinot.

Des produits que l’on retrouve à l’export, chez tous les distributeurs spécialisés, mais aussi commercialisés directement auprès des professionnels, sur les marchés des résidences, des bureaux et de l’hôtellerie. Une palette que la maison castelrousssine vient d’élargir pour cibler le milieu médical. Elle a également ajouté à son catalogue une gamme de produits en LVT (luxury vynil tiles), afin de s’ouvrir aux marché de l’éducation.