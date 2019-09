« Faire de cette petite allée un grand boulevard pour valoriser les femmes dans la société » : la formule est de Philippe Raimbault, président de l’Université de Toulouse. Ce vendredi 27 septembre, aux cotés de la Mairie de Toulouse, il a « baptisé » le passage qui relie le Jardin des Plantes de Toulouse aux allées Jules Guesdes, et qui correspond à l’entrée du Quai des Savoirs et de l’Université. Cette voie a été nommée « Allée Matilda, pour la juste place des femmes dans la recherche ». Un hommage proposé par les équipes du Quai des Savoirs avec le CNRS, l’association Maths en Scène, l’association Femmes et Sciences, le Club de la Presse Occitanie, l’association Wikimedia et soutenue l’Université de Toulouse.

L’effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Philippe Raimbault a précisé qu’à l’heure actuelle, les femmes représentent 51 % des personnels de l’Université mais seulement 42 % des chercheurs.

Photo / montage : Quentin Buttin pour ToulÉco