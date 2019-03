Benjamin Authié, le pâtissier Made in Toulouse

Enfant, Benjamin Authié aimait le sucre dans les gâteaux et autres friandises. Un goût exacerbé pour les produits sucrés qui l’a conduit vers la pâtisserie dont il en a fait son métier. A 36 ans, il est aujourd’hui installé à son compte au sein de la société Pâtissier B.Authié, et gère depuis 2012 deux boutiques à L’Union et à Saint-Orens-de-Gameville. Celui qui avait débuté son activité en 2009 en commercialisant des produits de pâtisserie de qualité aux professionnels revendique la fibre « artiste » que lui permet son métier.

« Cela me permet d’avoir une liberté de création, d’associer les parfums et de laisser libre court à mon imagination. C’est sans limites », se réjouit Benjamin Authié. La preuve ? La saison dernière, à l’occasion du match TFC-PSG, il crée le Paris-Toulouse, inspiré du « Paris-Brest » … mais avec de la violette ! La pâtisserie est désormais vendue dans ses deux boutiques. Elle est devenue l’un des produits phares de son catalogue, le nom ayant même été déposé. Une fierté pour ce Toulousain de naissance qui a effectué une grande partie de sa carrière dans des restaurants en tant que pâtissier.

Après l’école hôtelière de Toulouse, il a débuté au restaurant Ô Saveurs à Rouffiac-Tolosan puis travaillé deux ans chez Gimm Traiteur avant de voler de ses propres ailes. « Mon avenir s’inscrit à Toulouse. Je suis bien ici, j’y ai toujours trouvé chaussure à mon pied ! », confie celui qui rêve, cerise sur le gâteau, d’ouvrir une boutique dans le centre de la Ville rose.