Berger-Levrault rachète un éditeur à Montpellier et intègre de nouvelles startups à Toulouse

L’acquisition n’est pas finalisée et le nom de l’éditeur racheté n’est pas encore divulgué, mais Berger-Levrault s’apprête à annoncer le rachat d’un éditeur de logiciels basé à Montpellier. Par ailleurs, pour accélérer l’innovation via des pratiques collaboratives, Berger-Levrault accueille trois nouvelles startups toulousaines dans son centre d’Innovation et de Développement basé à Labège.

La première, Djodem, créée en 2017, est une société de courtage en services informatiques, qui propose aux PME-TPE des solutions numériques adaptées et des techniciens pour réaliser les projets. De son côté, Makiba, fondée en avril 2017, aide les entreprises à booster l’engagement et l’épanouissement de leurs équipes via deux services complémentaires : CulturUp, qui intervient comme catalyseur de la culture d’entreprise et accompagne la mise en place de bonnes pratiques ; et StandUp, qui développe des bureaux dernière génération à hauteur variable.

Enfin, Somaweb, créée en 2013, propose une plateforme de services d’inscription en ligne (Linscription.com), la création de sites e-commerce (HopToSale.com) et la mise à disposition d’un agenda économique toulousain www.lagendaeco.fr.

MID e-news

Crédit photo : Hélène Ressayres - ToulÉco