Bernard Ramanantsoa rejoint le comité de réflexion stratégique de Toulouse Business School

Dans le cadre du renforcement de sa stratégie et de son développement, Toulouse Business School a recruté Bernard Ramanantsoa. Personnalité emblématique de l’enseignement supérieur en France et directeur général pendant vingt ans de la plus prestigieuse École de commerce française, HEC Paris, il aura une mission d’appui à la mise en œuvre stratégique auprès des instances de l’École toulousaine.



"TBS, au-delà de son positionnement actuel, a incontestablement un potentiel stratégique et des équipes de haut niveau qui doivent lui permettre d’être clairement reconnue comme un acteur européen majeur”, s’est réjoui Bernard Ramanantsoa.

Pour Alain Costes, président du comité de réflexion stratégique de TBS, "l’intégration de Bernard Ramanantsoa au sein du comité est considéré par l’ensemble des membres comme une formidable chance et une immense opportunité pour la qualité et la profondeur des réflexions et des propositions stratégiques que [celui-ci] soumet à la gouvernance de TBS ".