Bientôt une Cité de l’espace en Chine ?

Déjà leader des établissements de médiation culturelle pour le spatial en Europe (suivi par le National space center à Londres), la Cité de l’espace développe une stratégie internationale basée sur plusieurs axes : organisation de colloques et événements internationaux, expositions itinérantes à l’étranger, présence active dans les associations internationales de médiation scientifique, etc.

Récemment, la réception de la station Chang’E4 offerte par la Chine était un nouveau marqueur de ce rayonnement. Nouveauté cependant : la Cité de l’espace se positionne désormais comme conseil en ingénierie pour des projets de lieux de médiations culturelle, existants ou en devenir. « Nous avons au sein de la Cité de l’espace des compétences et des savoir-faire en ingénierie importants et on cherche à vendre ce savoir faire, à en faire bénéficier d’autres porteurs de projets », confie Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l’espace.

Kourou : une première fois

À Kourou (du « hors-les-murs » même si ne n’est pas de l’international à proprement parler), la Cité de l’espace est aux manettes de la refonte du Musée de l’espace. « Nous travaillons sur les questions suivantes : quel public (guyanais, touristes, professionnels ?) Quel ADN pour ce musée ? Quel discours à faire passer ? Comment articule-t-on le musée avec les moments particuliers des lancements ? Combien de temps dure la visite ? Est-elle payante ou gratuite ? », énumère Jean-Baptiste Desbois. Un travail d’une telle ampleur représente une première pour la Cité de l’espace, qui auparavant n’avait participé que ponctuellement à ce type de projet. Quatre à cinq personnes de la Cité de l’espace y travaillent.

Chine : un projet dans le creux de la vague ?

Plusieurs projets sont actuellement en attente, selon Jean-Baptiste Desbois, notamment au Kazakhstan, et à Abu Dhabi. En revanche, la Cité de l’espace travaille comme consultant en ingénierie auprès d’un porteur de projet à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan. Il y a quelques mois a été signé un Memorendum of understanding (MOU), c’est-à-dire un accord écrit de coopération, avec Sichuan Startime Network Communication, qui porte, non loin de l’aéroport de Chengdu, un projet d’équipement éducatif basé sur le modèle de l’établissement toulousain.

« Ce sont des négociations à la chinoise », sourit Jean-Bapiste Desbois. « Au début ça avance vite, je me suis rendu sur place trois fois et j’y retournerai en novembre. Et puis d’un coup il y a un trou d’air, ça n’avance plus car il y a un problème d’acquisition du terrain… » Pas de quoi stresser le directeur de la Cité de l’espace, qui s’attache au contenu éditorial du lieu : « Nous sommes sur une activité à caractère éducatif. On ne fait pas de parc d’attraction, c’est très clair ». Une précision utile car c’est sans doute cet amalgame entre projet éducatif et parc d’attraction qui a valu l’arrêt d’un projet similaire à Nanquin, en Chine également.

Modèle économique

Pour les modèle économiques des différents projets en cours, La Cité de l’espace pose ses conditions : « nous n’avons pas vocation à être investisseurs dans les projets à l’étranger. Nous proposons du consulting pour lequel nous sommes payés en facture. Nous ne prenons pas de parts au capital », expose Jean-Baptiste Desbois. Ce dernier, prudent, souhaite garder confidentiel le chiffre d’affaires que cette nouvelle activité représente, se contentant d’indiquer que les prestations de consulting sont « bien vendues ». La marque Cité de l’espace a également été déposée dans plusieurs pays que l’établissement ne souhaite pas communiquer.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Jean-Batiste Desbois. Crédits : Quentin Buttin - ToulÉco