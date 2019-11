Bientôt une nouvelle conférence TedX proposée à Toulouse

L’engouement pour les conférences TedX ne faiblit pas. Ce concept né aux États-Unis en 1984 propose des conférences où se succèdent des personnes dont le temps de parole est limité à dix-huit minutes et qui ont pour mission de « diffuser des idées qui en vaillent la peine » (en anglais : ideas worth spreading). Les exposés couvrent tout aussi bien les sciences, les arts, la politique, les problématiques mondiales, l’architecture, ou la musique.

Dans la Ville rose, le TedX Toulouse a déjà réalisé six éditions. L’Insa a également organisé son propre TedX en 2019, de même que l’Isae-Supaero. En juin prochain, c’est un petit nouveau qui viendra enrichir cette offre : TedX Matabiau. Organisé par deux ex-membres de l’organisation de TEdX Toulouse, l’événement prendra place au théâtre Garonne sur le thème de la transformation.

« Transformation »

« Et si la vie n’était qu’une histoire de transformation ? Serait-ce pour cela que nous sommes là ? Pour faire avancer un programme qui nous dépasse ? La transformation est-elle un cheminement qui mène vers un changement, une modification, une évolution de caractère, de nature, de fonction ? Changer la forme, est-ce changer le fond ? », énumère en guise de présentation Isabelle Calkins, co-fondatrice de l’événement. Pour cette professionnelle de la prise de parole en public, le but de TedX Matabiau est de « mettre un coup de boost au cerveau, faire grandir l’esprit », et le format TedX s’y prête parfaitement.

« En dix-huit minutes, on est obligé d’incarner son propos, de le vivre. On ne peut pas se cacher derrière un discours. Si TedX rencontre un succès mondial, c’est parce qu’il répond à une demande et renouvelle le format de la prise de parole en public ». Avec la consultante en relation presse et médias Florence Millet, elles ont décidé de lancer leur propre événement. Mais pas question selon elles de faire concurrence aux autres TedX. "À Londres, il y a douze TedX. À Paris, sept ou huit. Un événement ne fait pas concurrence à un autre", assurent-elles.

Encore à la recherche de sponsors et de speakers, elles annoncent d’ores et déjà la présence le 6 juin de Pierre Lapoujade, spécialiste du microbiote, « pour comprendre comment ce que nous mangeons nous transforme ». Alors que chaque équipe TedX (des bénévoles uniquement) choisit elle-même le tarif des conférences, les deux Toulousaines promettent une billetterie "abordable".

Sophie Arutunian

Sur la photo : Florence Millet et Isabelle Calkins, créatrices de TedX Matabiau. Crédits : DR