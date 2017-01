Future ligne de métro : le maire de Blagnac insiste pour une desserte directe de l’aéroport

Le maire de Blagnac s’est de nouveau fait l’avocat de la desserte de l’aéroport Toulouse-Blagnac par la troisième ligne de métro. Lors de ses vœux à la presse, Bernard Keller a reconnu que « réaliser un investissement de 2 milliards d’euros sans relier le TGV et l’aéroport serait une grave erreur ».

« Même la Commission nationale du débat public (CNDP) a conclu à l’intérêt de cette desserte ». Et d’ajouter que la desserte directe de la plate-forme aéroportuaire, qui accueille 14.000 salariés, et qui prévoit d’importants travaux de développement dans les années à venir « ne peut pas être une option et l’argument financier n’est pas une variable d’ajustement ».

Une pierre dans le jardin de Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole, qui a toujours conditionné la desserte de Toulouse-Blagnac par la participation financière des actionnaires chinois. « Au départ ils voulaient investir dans l’infrastructure, mais comme ils sont habitués à des retours sur investissement à deux chiffres… ». La réticence des Chinois à investir dans l’équipement met donc en suspens l’option vers l’aéroport et ses 8 millions de passagers annuels.

Un argument que ne comprend pas Bernard Keller : « Aujourd’hui la desserte de la plate-forme se ferait avec une rupture de charge, ce qui est dissuasif. Le projet est pertinent : il est primordial de les relier directement deux poumons économiques, au nord-ouest le pôle aéronautique et celui du sud-est avec Labège, en passant par la gare TGV et l’aéroport ». A ceux qui prétendent que l’infrastructure peut se contenter du tramway qui achemine déjà 30.000 personnes quotidiennement à Toulouse-Blagnac, Bernard Keller répond que la troisième ligne est complémentaire. « Elle ne dessert pas les même secteurs », conclut-il.

Philippe Font

Sur la photo : Pour Bernard Keller, le tram ne suffit pas pour connecter l’aéroport de Toulouse Blagnac. Crédit : Guillaume Serpault - ATB