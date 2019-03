Bobosport, le partenaire des sportifs

La jeune marque toulousaine propose tous les produits indispensables pour le confort et le traitement de la petite bobologie : straps, tapis d’échauffement, tape, accessoires de renforcement musculaire, kit de premiers soins… Ou, pour les plus nostalgiques, l’huile de camphre et la fameuse éponge magique.

Plus largement, BoboSport se veut le partenaire privilégié de tous les sportifs et s’implique dans leur quotidien. Conseils sur les réseaux sociaux, mise en avant des produits via les professionnels qui font confiance à la marque, participation à divers événements majeurs comme le Congrès national de la médecine du sport, rencontres avec les dirigeants de clubs amateurs… Une présence appuyée sur le terrain qui vient confirmer que BoboSport est bien plus qu’une simple boutique en ligne.

Pour conforter ce positionnement de proximité, la marque s’appuie sur une double-expertise : celle de son fondateur Franck Trémoulet, lui-même ancien footballeur dans les équipes de jeunes du TFC, et celle de la société qu’il a créé en 2009, Osmose, distributeur de prothèses et implants orthopédiques auprès de 200 chirurgiens de la région. « Grâce à notre expérience et au réseau de partenaires que nous avons noué, nous avons pu dénicher les meilleurs produits à tarifs compétitifs », ajoute le dirigeant. Une gamme qui inclut également des appareils de pointe comme l’Orthoscoot, une trottinette spécialement conçue pour les phases de convalescence, les chaussures post-opératoires du leader mondial Darco, et prochainement des dispositifs de cryothérapie, très en vogue.