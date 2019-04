Boulanger, le multispécialiste

Cette année encore, Boulanger a satisfait un grand nombre de clients qui souhaitaient renouveler leur matériel image/son en prévision de la Coupe du monde de football. 2018 est aussi marquée par l’avènement des objets connectés et notamment des assistants vocaux. « Nous proposons un univers complet en magasin pour expliquer et tester aussi bien les Google Home qu’Alexa en configuration ‘maison’. Venez les essayer ! », invite Claude Abadie, le directeur du magasin de Saint-Orens, à l’est de Toulouse.

Parallèlement, l’offre de livraison a été étoffée pour permettre aux clients d’être livrés en vingt-quatre heures, six jours sur sept, dans un rayon de cinquante kilomètres autour du magasin. Un service particulièrement apprécié pour les articles lourds et volumineux tels que les télés ou les machines à laver.

Autant de services de proximité qui confirment le positionnement de l’enseigne. « Nous ne sommes pas un généraliste de l’électroménager et du multimédia, mais bien un multi-spécialiste », reprend le dirigeant. À Saint-Orens, l’expérience de certains conseillers de vente a d’ailleurs contribué à positionner le magasin en référence du son et de la hi-fi. Et à asseoir sa notoriété au niveau des plus anciennes implantations de Boulanger dans l’agglomération.

Ce modèle et cette philosophie ont en effet rapidement trouvé leur public. Créé en 2009 l’établissement emploie aujourd’hui quarante-deux personnes et accueille quelque 300.000 clients chaque année. Pur Toulousain et « supporter du TFC depuis tout petit », Claude Abadie a profité de ce développement pour devenir partenaire des Violets. « Je souhaitais m’investir dans le sport local », explique celui qui a notamment équipé les écrans de l’Espace affaires et des buvettes Mersi au Stadium, mais qui a également conseillé plusieurs joueurs, personnels et partenaires du club.

Sur la photo : Claude Abadie, le directeur du magasin de Boulanger à Saint-Orens. Photo DR.