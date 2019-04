Le CDE, Club des dirigeants d’entreprises de Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon organise le jeudi 18 avril à Brens une journée dédiée aux dirigeants sous forme de village étape. Au programme : un petit déjeuner Business meeting à partir de 8h30 orchestré par Dynabuy, puis une table ronde à 11h sur le thème : « attractivité et coopération, sources de dynamisme pour les territoires ».

Paul Salvador, président de Gaillac-Graulhet Agglomération et Alain Puech, président de la fédération tarnaise Groupama participeront au débat. La journée sera marquée également par six ateliers experts d’une vingtaine de minutes chacun : « les objets connectés et l’assurance » par Groupama, « la relation client » par Filaquier Conseils et Stratéliance, « la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » par Face12, « les réseaux sociaux, booster d’entreprises », et "le choix du statut

social du dirigeant« par FIdal et Axa et »l’e-commerce" avec la Poste.

Journée dédiée aux chefs d’entreprises le jeudi 18 avril à partir de 8h30 à Brens à partir de 8h30. Tarifs : 65 euros pour les non-adhérents et 50 euros pour les adhérents. Infos et inscriptions par mail : contact@cde-asso.fr