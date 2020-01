Brexit : Nataïs veut éviter d’éclater sa production

En Occitanie, 8000 entreprises commercent avec le Royaume-Uni, dans tous les secteurs. Alors que le Brexit se rapproche, la rédaction de ToulÉco vous propose cette semaine une série d’articles sur le Brexit et ses conséquences sur les entreprises de la région. Retrouvez l’intégralité de ce dossier en kiosques ou sur la boutique en ligne.

Troisième article de cette série de cinq : le témoignage de l’entreprise d’agro-alimentaire Nataïs.

Pour atteindre Bézéril et les locaux de Nataïs, il faut suivre l’ondulation des collines et s’enfoncer dans une campagne gersoise paisible et éloignée du tumulte londonien.

Pourtant chez le spécialiste européen du maïs à éclater (51 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et plus de 45 000 tonnes produite par an), le Brexit est un vrai casse-tête qui occupe les équipes depuis plusieurs mois.

Michaël Ehmann, le président et fondateur, a en effet bâti sa stratégie de développement presque exclusivement sur l’export. D’abord en Europe (Allemagne, Espagne, Hollande, Suisse, Grande-Bretagne…), complété plus récemment par le grand export (la Russie, l’Asie).

Pour Nataïs, le site gersois reste encore le point de départ d’une grande partie de la production en particulier concernant la Grande–Bretagne. Un pays vers lequel le groupe expédie plusieurs camions par semaine.

Plusieurs semaines de stocks chez les clients

« En cas de no deal, notre compétitivité sera forcément impactée », prévoit Alice Roussel, la responsable de la Supply Chain chez Nataïs.

Comme d’autres, l’entreprise dénonce une situation « un peu lunaire ». « Si le calendrier avait été respecté nous aurions pu connaître il y a un an le montant des taxes à venir. Cela nous aurait permis d’établir nos contrats en amont et de répercuter ces taxes. Aujourd’hui nous espérons un deal partiel qui nous permette finalement d’entrer nos produits en Angleterre sans incidence sur les prix », décrit Alice Roussel.

En cas de hard Brexit, cependant, Nataïs s’était organisée pour sécuriser ses échanges à court terme. « Nous avons proposé à nos clients de construire du stock chez eux au tarif actuel, afin d’éviter toute rupture de produit à court terme. » Une option qui n’aurait pas généré de coût supplémentaire pour l’entreprise gersoise. « À ce jour, concrètement, il n’y en a pas eu de surcoût pour nous, car nous avions déjà des stocks élevés, mais en cas de no deal, il y aura bien sûr un surcoût à l’expédition et à plus long terme une politique de prix à remanier. »

Béatrice Girard

Sur la photo : La chaîne de production de Nataïs basée dans le Gers. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco

