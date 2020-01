Brexit : « Les Britanniques en colère étaient prêts à croire à des mensonges »

En Occitanie, 8000 entreprises commercent avec le Royaume-Uni, dans tous les secteurs. Alors que le Brexit se rapproche, la rédaction de ToulÉco vous propose cette semaine une série d’articles sur le Brexit et ses conséquences sur les entreprises de la région. Retrouvez l’intégralité de ce dossier en kiosques ou sur la boutique en ligne.

Dernier article de cette série de cinq : le point de vue de l’auteur Peter May

Peter May, heureux d’être français en cette période de Brexit ?

Oui (il rit). Je vis ici depuis vingt ans, je paye mes impôts ici, c’est ma maison. Si je n’avais pas la nationalité française, ma vie aurait été pleine d’incertitudes avec le Brexit. Aurais-je pu rester en France ? Probablement, mais cela aurait été plus compliqué. Aujourd’hui, la question ne se pose plus.

Cela aura-t-il malgré tout des conséquences sur votre vie ?

Pas vraiment. La conséquence la plus probable, s’il s’agit d’un no deal et que la livre perd de la valeur, c’est que mes revenus provenant du Royaume-Uni vont fortement diminuer. Je vais donc y perdre financièrement.

En tant qu’ancien journaliste et scénariste, aujourd’hui écrivain de fiction, auriez-vous pu imaginer un tel scénario ?

Non. Cette année est sorti en français un livre que j’avais écrit il y a près de quarante ans (La petite fille qui en savait trop, NDLR). Il s’agit d’un thriller politique qui se déroule à Bruxelles à la fin des années 1970, juste après que la Grande Bretagne a rejoint le marché commun. À cette époque, on n’aurait jamais pu imaginer cette sortie de l’UE. D’autant plus que pendant ces quarante ans, l’Europe s’est élargie et est devenue plus forte et plus interconnectée. Que le Royaume-Uni essaye de partir aujourd’hui, c’est complètement fou. C’est vraiment dramatique et complètement imprédictible. Si je devais l’écrire, je ne saurais pas comment le finir.

Comment l’expliquez-vous ?

Dans un sens, c’est assez simple. Il y a deux facteurs qui expliquent le vote pour quitter l’UE. La presse britannique, largement de droite, appartient à 80 % à cinq milliardaires qui ne payent pas d’impôts au Royaume-Uni parce qu’ils ont leurs avoirs à l’étranger. Et l’UE a voté une loi en 2016, qui va entrer en vigueur l’an prochain et forcer ces gens à payer leurs impôts. Depuis lors, ils ont fait de la propagande en mettant tout ce qui n’allait pas sur le dos de l’Europe. Et des gens raisonnables étaient prêts à croire cela parce la crise de 2008 a entraîné des coupes dans les services publics, le système de santé… Le gouvernement a commencé à démanteler le système social, touchant en priorité les pauvres. Les gens étaient en colère et prêts à croire à ces mensonges. Beaucoup se sont depuis rendu compte qu’on leur avait menti. Mais il reste des nationalistes anglais qui pensent être supérieurs aux autres nations d’Europe.

Êtes-vous favorable à l’indépendance de l’Écosse en cas de Brexit ?

L’Écosse accueille les immigrés et souhaite rester en Europe parce qu’elle a vraiment souffert d’être une partie négligée du Royaume-Uni. Sans l’argent de l’UE, les choses seraient difficiles. Nous voulons un gouvernement pour lequel nous avons vraiment voté. Le plus tôt l’Écosse se séparera du Royaume-Uni et reviendra en Europe, mieux ce sera. Je pense que s’il n’y a pas d’accord, les conséquences économiques vont être désastreuses et l’Écosse va le ressentir particulièrement. L’Ecosse a largement voté pour rester dans l’Union et les sondages montrent que si le Royaume-Uni s’en va sans accord, la majorité des Écossais vont voter pour l’indépendance. Cela pourrait vraiment arriver.

Propos receuillis par Paul Périé

Crédits photo : Valentine Chapuis - ToulÉco