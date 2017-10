Toulouse. Bureau Vallée ouvre une nouvelle enseigne à L’Union

Un nouveau magasin Bureau Vallée a ouvert ses portes à L’Union route de Lavaur, au Nord de Toulouse. Mathieu Macquieron, fils de papetier et libraire, accompagné de son propre fils et de trois jeunes salariés ont décidé de lancer cette nouvelle enseigne.

Le magasin est spécialisé dans la papeterie, les fournitures scolaires, les fournitures et le mobilier de bureau, l’informatique, ainsi que les cartouches d’encre et toner. Bureau vallée propose aussi des services aux professionnels ainsi qu’aux particuliers : commandes sur Internet et retrait sous 2 heures en magasin, une zone services avec impressions noir et blanc, couleurs et grands formats (traceur), livraison et montage de mobilier et rachat de matériel de bureau.