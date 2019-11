CES Las Vegas : qui sont les seize start-up accompagnées par la Région Occitanie ?

Du 7 au 10 janvier 2020, l’agence de développement économique régionale Ad’Occ, réunira seize entreprises sur l’espace Eureka Park du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon consacré à l’innovation technologique et électronique grand public. Cet évènement rassemble 20.000 innovations, près de 200.000 visiteurs professionnels chaque année, environ 4400 exposants et 400 médias. D’autres entreprises peuvent par ailleurs se rendre sur le Salon en dehors de l’accompagnement de la Région.

Les seize start-up accompagnées sont : All Priv ( Aniane - Hérault), Bassme (Villeneuve-de-la-Raho - Pyrénées-Orientales), Braincities Lab (Le Soler - Pyrénées-Orientales), Hellomybot (Perpignan - Pyrénées-Orientales), Hygia (Blagnac - Haute-Garonne), Influentbook ( Nimes - Gard), Kinvent (Montpellier - Hérault), Nov&Sat , (Murles - Hérault), Numix (Gaillac - Haute-Garonne), PasseportPdf ( Muret - Haute-Garonne), Road Light ( Toulouse - Haute-Garonne), Rubix Si ( Toulouse - Haute-Garonne), Teoola (Béziers - Hérault), Virtual It (Toulouse -Haute-Garonne), Wag Travel (Montpellier - Hérault) et WYCA (Aucamville - Haute-Garonne).