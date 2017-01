Depuis Toulouse, CLS lutte contre la pollution maritime avec des drones

La société toulousaine CLS (Collecte localisation satellites) va aider l’Agence européenne de sécurité maritime (Emsa) à lutter contre la pollution maritime. Alors que 6 millions de tonnes de pétrole sont déversés, volontairement ou pas, tous les ans en mer, l’Emsa a décidé de renforcer son dispositif afin de prévenir ces épisodes de pollution sur les côtes européennes.

Elle a signé il y a quelques jours un contrat de deux ans avec la société toulousaine pour un montant de 10 millions d’euros. CLS analyse les images fournies par les drones exploités par le groupe portugais Tekever. « L’objectif est de compléter et de renforcer le dispositif actuel, les satellites, avec l’utilisation des images fournies par les drones. Ces derniers ont l’avantage d’être plus mobiles et réactifs », se félicite Gaëtan Fabritius, responsable de la surveillance maritime au sein de CLS.

Un effet dissuasif

Le satellite tourne sur une orbite fixe et peut balayer une zone de 300 kilomètres à horaires fixes, tandis que le drone peut voler à une altitude plus basse (de 100 à 500 mètres) et peut être amené à survoler une zone sur commande et scruter un bateau. « Les engins que nous utilisons sont des petits avions. Ils peuvent décoller d’un aérodrome, voler à une vitesse comprise entre 100 et 150 km/h et affichent une autonomie de huit à douze heures », ajoute Gaëtan Fabritius qui se félicite de la signature de ce contrat d’envergure après « trois années d’expérimentation ».

Les zones d’intervention des drones concernent la Méditerranée, la mer Noire et Baltique, ainsi que l’Atlantique sud. « Nous pouvons être sollicités par un pays pour mener une campagne sur une zone et une période données. L’’idée est d’avoir des informations afin de faire condamner les bateaux qui déversent le pétrole. On veut avoir un effet dissuasif ! ». Cette évolution signifie-t-elle la fin de satellites ? « Non, car nous avons toujours besoin d’eux, le drone étant un complément utile ». Une dizaine de personnes est mobilisée pour cette mission, et en 2017, CLS a prévu d’embaucher deux personnes de plus pour renforcer sa filière drone.

Philippe Font

Sur la photo : Les drones survoleront les côtes maritimes européennes à la recherche de pollution maritime. Crédits : DR