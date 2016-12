CRM Meca mise sur la diversification

En un peu plus de dix-sept ans, CRM Meca s’est imposé comme un acteur de référence dans la mécanique de précision et l’usinage de tous les métaux. La société tarnaise emploie aujourd’hui quatre-vingt-dix personnes et devrait atteindre un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2016. Une réussite qui tient en un mot : diversification.

« Nous travaillons pour des secteurs très variés », explique la fondatrice, Martine Païs. Si le ferroviaire constitue le principal débouché de CRM Meca, la PME intervient ainsi auprès des acteurs pétroliers, de l’automobile ou du nucléaire. Et se lance désormais dans l’aéronautique pour le compte de Dedienne Aerospace, Creuzet, Figeac Aero ou encore Ratier Figeac.

Trois unités de production

Cette volonté de couvrir un large panel d’activités se retrouve également dans l’organisation même de CRM Meca, autour de trois unités de production : Mécanique générale de Blaye, l’une des filiales, se concentre sur les petites pièces ; CRM, le site historique, est quant à lui orienté vers les pièces de taille moyenne à très forte valeur ajoutée ; et les Établissements Labarthe, rachetés cet été à Rodez, se dédient aux pièces plus grandes. « Notre objectif est de proposer une large offre d’usinage. Outre le tournage-fraisage, nous disposons également de compétences en rectification, en phosphatation, en peinture ou encore en découpe au jet d’eau », reprend la dirigeante.

Très impliquée dans le mécénat culturel, Martine Païs à également joué la carte de la diversification dans ses engagements cette année, en s’ouvrant au sport. « Nous sommes devenus partenaires du TFC afin de pouvoir inviter nos clients. Au Stadium, nous pouvons échanger avec eux dans un cadre décontracté », explique-t-elle.