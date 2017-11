Cafpi : « Une relation durable avec nos clients et nos partenaires »

Pouvez-vous présenter votre groupe ?

Fondé il y a près de cinquante ans, Cafpi est le plus important courtier français mais a conservé une gouvernance familiale. Nous sommes spécialisés dans le crédit immobilier et l’assurance emprunteur pour les particuliers et pour les professionnels, grâce à des accords avec tous les partenaires bancaires. Le groupe compte 230 succursales dans l’Hexagone. Plus d’un million de propriétaires sont déjà passés par notre réseau.

Que proposez-vous aux clients toulousains ?

Nous sommes présents dans la Ville rose depuis 1999 et comptons deux agences. La croissance démographique amène une importante clientèle de particuliers, notamment de primo-accédants, à rechercher un crédit immobilier aux meilleures conditions. Trente-cinq personnes sont là pour répondre à leur demande, dont trente négociateurs qui mettent en concurrence les différents organismes bancaires. Nous avons par ailleurs entamé une démarche de développement auprès des comités d’entreprises.

Quelles sont les spécificités de votre réseau ?

Le coeur de notre métier est d’accompagner chaque client tout au long du processus d’achat. Du calcul de son enveloppe, jusqu’à la signature de l’acte authentique devant le notaire, jour où il devient propriétaire. Nous sommes à ses côtés lors de ses différents rendez-vous, et nous nous occupons même de rédiger tous les documents administratifs nécessaires au bon déroulement de son acquisition. C’est notamment ce suivi personnalisé qui attire de nouveaux clients grâce au bouche à oreille.

Pourquoi êtes-vous devenu partenaire du TFC cette année ?

Nous avons toujours souhaité nous impliquer dans la vie locale et nouer une relation durable avec les personnes que nous rencontrons. Aussi bien nos partenaires, pour qui nous organisons d’ailleurs un tournoi de golf le 26 septembre, que nos clients à qui nous proposons régulièrement des événements, ou plus globalement les acteurs du territoire. Au delà de notre passion pour le sport, soutenir les Violets est donc un

moyen de tisser de nouveaux liens.