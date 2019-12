Campagne de dons pour le canal du Midi

La mission Mécénat de Voies navigables de France lance un appel national aux dons avec pour objectif la replantation de 2000 arbres durant l’hiver 2019-2020 sur le Canal du midi.

« Cette voie navigable de 241 kilomètres est aujourd’hui en danger à cause d’un champignon microscopique, le chancre coloré, qui bloque les canaux de sève et les tue progressivement. La seule solution pour endiguer cette contamination est d’abattre les platanes malades et de replanter de nouvelles essences », rappelle VNF.

À ce jour, plus de 25.500 platanes malades ont été abattus et depuis 2006, 13.300 arbres ont été replantés grâce aux dons : une succession d’essences telles des érables planes, des tilleuls à grandes feuilles, des micocouliers, ou encore des pins parasols sont intercalés en lieu et place des arbres abattus. Les dons récoltés ont d’ores et déjà permis le réaménagement et la stabilisation de trente-quatre kilomètres de berges. Pour rappel, 3000 euros par arbre sont nécessaires permettant l’abattage, la replantation de spécimens sains, la rénovation des berges, la pose de nichoirs et l’entretien de l’arbre pendant trois ans.

Pour participer à la replantation du canal du Midi, il est possible de faire un don sur :

http://www.replantonslecanaldumidi.fr