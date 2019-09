En Occitanie, les candidatures sont ouvertes pour le prix Galaxie

Le prix Galaxie, remis par le Club Galaxie, va une nouvelle fois récompenser des PME, des étudiants, des chercheurs et porteurs de projet à travers trois catégories. Objectif : soutenir la création d’entreprises innovantes à Toulouse et dans sa région. Le thème 2019 est « Innovations et services pour un monde durable ».

Le prix Galaxie est doté de 10.000 euros et récompensera une entreprise de moins de cinq ans ou un projet suffisamment mature pour envisager la création d’une entreprise à court terme. Le prix Étoile, doté de 2500 euros, ira à un projet en phase de maturation. Enfin, le prix Graine d’étoile, de 1000 euros, récompense un projet étudiant.

Informations et dossiers de candidature sont à télécharger sur le site des organisateurs et les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 septembre. La remise des prix se déroulera le 4 novembre prochain.