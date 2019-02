Occitanie. La future cité des start-up se dévoile à Montaudran

Des équipes d’animation en cours de sélection

Après le lancement d’un appel à projet, neuf start-up (LCB Industries, Quaternion Design, Nelis, Tout l’or du Sud, Feelobject, Smartrezo, Widid, TANu Digital, Human Design Group), susceptibles de venir s’installer dans la Cité des start-up, ont été identifiées et ont pitché ce mercredi 6 février à l’occasion d’un meet-up, devant les équipes des cinq candidats pré-sélectionnés pour l’animation ( Manatour et Artilect pour le Fablab, Interfaces, At Home et Newton pour le tiers-lieu). Les porteurs de projets seront définitivement choisis en mars prochain, sur présentation de leur projet finalisé.