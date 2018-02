Carrefour : seize magasins menacés de fermeture en Occitanie, une centaine de salariés concernés

C’est ce mardi 20 février que s’ouvrent à Paris les négociations syndicales avec la direction du groupe Carrefour après l’annonce, le 23 janvier dernier, de son plan de transformation « Carrefour 2022 ». Ce dernier est mis en place afin d’augmenter la compétitivité du groupe dirigé par Alexandre Bompard et alors que les parts de marché du géant de la grande distribution s’érodent. Carrefour prévoit en national un plan de départs volontaires de 2400 personnes et une fermeture du parc des ex-Dia, composé de 273 magasins de proximité employant 2100 salariés.

En Occitanie, vingt-trois magasins sont concernés, sous enseignes Contact Marché et Contact. Parmi eux, sept passent en location-gérance. Les seize autres sites, dont quinze sont situés en ex-Languedoc-Roussillon et l’un en ex-Midi-Pyrénées à Plaisance-du-Touch, sont menacés de fermeture. Carrefour annonce dans un communiqué officiel « rechercher des repreneurs (au cas par cas) ». Le groupe poursuit : « En cas d’absence de repreneurs, il y aura des fermetures et le reclassement des salariés sera privilégié. Au niveau national, nous avons pour ambition de reclasser la moitié des salariés concernés au sein du groupe, dans le cadre d’un Plan de sauvegarde pour l’emploi. »

« Ce sera un massacre », affirme la CGT

Selon le délégué CGT Carrefour, Philippe Allard, interrogé après la tenue d’un comité central d’entreprise (CCE) lundi 11 février, le groupe serait loin du compte. « En Occitanie, près d’une centaine de salariés sont concernés par ce plan de fermeture de magasins. Et le dernier CCE a permis de confirmer clairement que tout le monde ne serait pas reclassé. En effet, chacun aura une proposition dans le groupe mais un même poste pourra être proposé à plusieurs salariés, sans parler du niveau du poste qui ne sera pas toujours le même. Au final, ce sera un massacre », explique-t-il.

Des repreneurs incertains

Quant aux repreneurs éventuels, les noms n’ont pas été divulgués officiellement. Mais ces petites surfaces de vente « qui n’ont pas su trouver le modèle adapté à leur zone de chalandise », selon le groupe Carrefour, ne sont pas assez rentables pour attirer des repreneurs. Un courrier de la région Occitanie a été adressé au PDG du groupe Alexandre Bompart le 8 février 2018 concernant les garanties des salariés. Il est à ce jour sans réponse. D’ici la tenue du prochain CCE, le 5 mars 2018, des grèves, débrayages ou distributions de tracts au sein des enseignes du groupe sont prévus.

Isabelle Meijers

Sur la photo : le magasin de Plaisance-du-Touch, près de Toulouse, fait partie des enseignes menacées de fermeture en Occitanie - Photo Ph F - ToulÉco