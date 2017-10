Catalogne : Puigdemont doit donner ce lundi une réponse à Madrid

C’est lundi 16 octobre que prend fin l’ultimatum de Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol, à Carles Puigdemont le président de la Generalitat de Catalogne. Mariano Rajoy a demandé à Carles Puigdemont de clarifier sa position sur l’indépendance de la Catalogne. Cette dernière a été déclarée mardi 10 octobre par le président du gouvernement régional avant d’être immédiatement suspendue afin d’entamer un dialogue avec Madrid. Le gouvernement espagnol a également donné jusqu’à jeudi pour que le président catalan déclare illégal la déclaration unlilatérale d’indépendance (DIU) votée il y a quelques semaines par le parlement catalan et revenir à la légalité constitutionnelle.

Alors que Carles Puigdement a rappelé son attachement « à la paix, à la civilité et à la sérénité, et aussi à la démocratie », le gouvernement de Rajoy est prêt à brandir l’article 155 de la Constitution espagnole qui suspendrait l’autonomie de la Catalogne. De son côté, le camp des indépendantistes fait face à des dissensions entre les modérés, partisans du dialogue avec Madrid, et ceux qui veulent à tout prix l’indépendance. D’un point de vue économique, la Catalogne a déjà vu plusieurs entreprises, dont la Caixa et la Banque Sabadell, déménager leurs sièges sociaux en dehors de la Catalogne.