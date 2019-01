Depuis Toulouse, Catspad espère bientôt ronronner à l’international

Les premiers distributeurs connectés de Catspad ont été livrés pour les fêtes de Noël avec un léger retard lié à la spécificité industrielle du produit. « Nous avons finalisé une première production afin d’obtenir les certifications nécessaires à la commercialisation et les mille pièces destinées à être vendues sont arrivées en France à la mi-octobre », explique Julie Leleu, la cofondatrice du projet. Après une campagne de crowdfunding qui a permis à l’entreprise de réaliser un premier chiffre d’affaires, mais qui avait surtout pour objectif de démontrer aux financeurs privés (banques et investisseurs) qu’il existait une traction commerciale, Catspad a opéré une levée de fonds d’1 million d’euros.

« Nous avons mené un tour de table en prêts bancaires, auprès de fonds privés et en subventions publiques. Nous avons ainsi souscrit à un nouveau dispositif régional (Start’Oc Process) dont l’objectif est d’aider les jeunes pousses dans leur lancement commercial et d’augmenter leur trésorerie dans cette optique. Nous avons aussi été suivis par la Banque populaire Occitane et le CIC, avec un prêt garanti par Bpifrance. » La jeune pousse a, en outre, levé 500.000 euros en crowdfunding equity auprès de la plateforme SmartAngels et a reçu, dans ce cadre, le soutien de la Société d’action pour la promotion vétérinaire.

L’international comme levier de croissance

Après un an d’attente, la gamelle connectée de Catspad va enfin pouvoir être commercialisée. « Elle compte beaucoup de fonctionnalités, ce qui explique aussi ces difficultés. Ce n’est pas uniquement un distributeur de nourriture et d’eau, c’est aussi un produit de santé conçu avec des vétérinaires afin d’éviter les troubles alimentaires du chat. C’est un outil du quotidien, contrairement à nos principaux concurrents », note la cofondatrice du projet. Cet objet de haute technologie est également conçu pour être utilisable par monsieur et madame tout le monde.

Si la France reste la vitrine de Catspad, l’entreprise vise immédiatement le marché international. Le coût non négligeable du produit (389 euros) est en effet plus adapté à des régions où l’animal est considéré comme un membre de la famille (le Nord de l’Europe ou les États-Unis). Sur les 730 précommandes réalisées sur le site, 60 % ont d’ailleurs été faites à l’export. La stratégie de distribution sera différenciée selon les pays. Ce sont les petits magasins indépendants d’objets pour animaux qui commercialiseront l’objet connecté en France.

Pour 2019, Catspad ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros et de commencer à vendre en magasin dès le deuxième semestre. Julie Leleu envisage également une diversification de l’activité de la société. « Nous souhaitons ouvrir des bureaux à Montréal, qui est aujourd’hui la capitale de l’intelligence artificielle, en capitalisant plus particulièrement sur la donnée de santé pour réaliser de la santé prédictive pour les animaux. »

Agnès Frémiot

Sur la photo : Julie Leleu et Brice Cavelier, les cofondateurs de Catspad, accompagnés de Mozart, la mascotte de la société. Photo : Hélène Ressayres - ToulÉco.