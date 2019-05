Catspad et Les Cartons retenus pour la finale nationale des Be a boss Awards

Présent à Toulouse il y a quelques jours, Be a boss, le Forum national des femmes entrepreneures, a sélectionné deux nouvelles start-up issues de la Ville rose pour la finale des Be a boss Awards. Retenues parmi 150 participantes, Catspad et Les Cartons vont concourir au côté de jeunes pousses de Bordeaux, Lyon, Rennes, Marseille ou Paris.

Catspad qui commercialise depuis quelques mois un distributeur de croquettes pour chats et Les Cartons, plateforme web communautaire dédiée à la mise en relation des vendeurs et des acheteurs de meubles, ont été retenus pour concourir à la finale qui aura lieu le 198 septembre à Paris.

Le vainqueur de la compétition gagnera 30.000 euros d’espaces publicitaires à consommer dans les supports du groupe Reworld Media (partenaire media fondateur) et un accès premium à l’un des dispositifs de Bpifrance. .