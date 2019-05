Cazaux, l’impression et le service

Création graphique, produits marketing, logistique et routage… Cazaux Imprimeur Conseil n’a de cesse d’étoffer sa panoplie de métiers pour répondre aux besoins de communication d’aujourd’hui. « Les clients recherchent la nouveauté et un service immédiat. Au fil du temps, nous sommes ainsi devenus de véritables multi-spécialistes capables de s’adapter à tout type de demande », précise Jean-Paul Cazaux, le dirigeant.

Entreprise familiale née en 1939 et plus ancienne imprimerie de Haute-Garonne, Cazaux Imprimeux Conseil n’en oublie pas pour autant son métier d’origine. Le renouvellement régulier du parc de machines préserve la rapidité et la qualité du travail, véritable marque de fabrique de la société, et conforte son statut de véritable expert de l’objet papier.

« Nous sommes notamment reconnus pour les produits à plus forte valeur ajoutée, par exemple les collerettes de bouteilles de vin », poursuit Jean-Paul Cazaux. » Nous accentuons ce savoir-faire en élargissant sans cesse notre gamme de produits, comme les pieds de verre personnalisables ou les présentoirs. Nos équipes graphiques sont là pour accompagner nos clients de A à Z dans ces projets s’ils le souhaitent. »