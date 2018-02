Quelle analyse faites-vous des conclusions du rapport Duron ?

Ce rapport est essentiellement politique alors qu’il aurait dû être avant tout économique. Il aurait dû s’appuyer sur une vaste analyse pour évaluer la contribution socio-économique de chaque projet d’infrastructure au bien-être des Français. J’aurais aimé par exemple que ce rapport évalue l’intérêt qu’il y aurait à privilégier une liaison avec des fréquences nombreuses et à vitesse élevée sur un axe Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille. Les choix proposés dans le rapport Duron découlent d’arbitrages politiques qui s’appuient sur des dires d’experts ou des comparaisons internationales. Le rapport sera donc discuté.

Cependant je partage sa philosophie. Il faut beaucoup de régénération du réseau parce que toute l’activité économique actuelle pâtit d’une absence de fiabilité du système ferroviaire dans son ensemble, et en même temps il faut continuer à réaliser de nouveaux investissements. Bordeaux-Dax attendra, Toulouse-Bordeaux se fera, mais il faudra de la patience !

Que vous inspire la mobilisation à Toulouse autour de la LGV ?

Je comprends la mobilisation et la démarche, mais une telle mobilisation tous azimuts m’inquiète. Quand tout le monde monte au créneau de la sorte on peut aller vers l’irrationnel. Sur le fond, en France nous avons un problème : en dehors du réseau TGV, le réseau rail s’est détérioré. Par exemple durant l’été 2017, les trains entre Orléans et Paris ont dû rouler plus lentement car il y avait un problème de sécurité. La priorité pour la collectivité devrait donc passer par l’amélioration des transports du quotidien, car cela contribue au maillage du territoire. Au lieu de mettre de l’argent sur la LGV, il faudrait le mettre sur les réseaux régionaux et interurbains… Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire Bordeaux-Toulouse !

D’un point de vue économique, que peut apporter la LGV à Toulouse ?

Il faut être réaliste : le TGV ne va pas transformer Toulouse et sa région. Que je sache, nous recevons déjà plus de 10.000 habitants par an sur la métropole et ce n’est pas dû au TGV. L’activité économique ne sera pas significativement impactée à Toulouse avec une LGV entre Paris et Toulouse. Ce ne sont pas les TGV qui attirent les entreprises. Il est plus important de faire la troisième ligne de métro et de réduire la congestion de Toulouse que de faire la LGV. Il ne faut pas croire que la LGV c’est la certitude de créer un Eldorado à Toulouse. Elle pourrait tout autant favoriser Paris !

Peut-on penser que le secteur aéronautique à Toulouse ait pu faire du « lobby » afin de retarder le projet de la LGV ?

C’est certain, l’aéroport ne doit pas voir d’un bon oeil près de la moitié de ses passagers de la navette Toulouse-Paris partir vers le train. Mais avant tout, il s’agit d’une question de géographie : l’Occitanie ce n’est pas la vallée du Rhône, ni la côte Atlantique. Le TGV, ça fonctionne économiquement quand il relie des zones denses comme Paris (dix millions d’habitants) et Londres (quinze millions). À côté, Toulouse n’est encore qu’un village ! Et Toulouse est malheureusement dans une configuration différente de Lille ou de Strasbourg qui se trouvent sur la route de Bruxelles ou Francfort. Du coup, pour la collectivité nationale, le gain économique de construire la LGV Bordeaux-Toulouse est bien moins élevé qu’ailleurs.

Que pensez-vous de la solution de financement avancée par les élus et calquée sur celle du Grand Paris Express ?

Cette proposition de financement innovant basée sur la taxation des bureaux notamment, a un sens économique car une infrastructure de transport crée de la valeur pour tout le monde. Mais elle pose un problème d’équité pour l’État. Il est vrai que le Grand Paris va augmenter la productivité non seulement de l’Île-de-France mais aussi de toute la France. En revanche l’impact économique du TGV à Toulouse sera moins important du point de vue national. Il se peut même qu’en mettant Toulouse à trois heures de Paris, des villes comme Strasbourg ou Marseille perdent des emplois. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, pas simple !

Donc une taxation spécifique pour la LGV Bordeaux-Toulouse est plus délicate à justifier, d’autant que les autres régions peuvent reprendre l’argument et demander elles aussi la mise en place d’une telle taxe pour améliorer leur attractivité. Bref c’est un sacré casse-tête pour l’État avec des arbitrages politiques délicats !

Est-ce que le TGV est encore la solution adaptée pour « désenclaver » Toulouse ?

Compter uniquement sur le TGV pour « désenclaver », j’ai des doutes. Par exemple est-ce la solution pour que Toulouse soit le hub qu’elle pourrait être pour les échanges de marchandises entre le nord et le sud de l’Europe ? Pour l’instant Toulouse est de fait à une bonne distance de Paris… en avion ! Nous avons de nombreuses fréquences pour faire Toulouse-Paris en 3h30 avec ces avions qu’on construit à Toulouse. Même avec les ruptures de charges, c’est attractif.

Et demain ?

Le TGV est une technologie de haut niveau qui s’améliore mais la mobilité de demain ne se fera pas avec le TGV. Et le TGV du futur, qui pourrait être l’hyperloop, nécessiterait des infrastructures qui pourraient être coûteuses. La mobilité de demain se fera avec la voiture autonome et électrique et par les véhicules intelligents. Dès aujourd’hui, les solutions développées à partir des drones me paraissent avoir un très grand avenir.

Propos recueillis par Philippe Font

Sur la photo : Marc Ivaldi, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et enseignant à Toulouse School of Economics (TSE).