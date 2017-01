Cerfrance 31 ouvre une agence à Colomiers

Créé en 2016, le groupement constitué par les trois Cerfrance de la Haute-Garonne, d’Ariège et du Gers, a ouvert une première agence à Colomiers sur la zac du Perget. Pour Christine Huppert qui dirige la SAS, « il était important de s’installer dans ce secteur géographique de l’ouest toulousain, où plus de 900 créations d’entreprises sont enregistrées chaque année et où sont implantées 5300 entreprises, majoritairement des TPE, le cœur de cible de Cerfrance ».

L’agence qui devrait employer cinq salariés se présente comme un lieu 100% connecté grâce à de multiples services en ligne. A noter que deux recrutements sont prévus sur le site : un commercial et un conseiller d’entreprise.